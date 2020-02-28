Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на дисквалификацию китайского пловца Сунь Яна. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение об отстранении спортсмена на восемь лет.

Заявление, опубликованное на сайте WADA, гласит, что организация приветствует решение CAS в отношении Яна. Подчеркивается, что пловец добровольно отказался предоставить образцы для тестирования.

«ВАДА принимает к сведению санкцию CAS и удовлетворено тем, что в данном случае справедливость была восстановлена», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2019 года Ян стал участником скандальной истории: он разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, когда допинг-офицер явился к нему домой. Изначально Международная федерация плавания отказалась дисквалифицировать китайца и ограничилась предупреждением, так как сочла вину спортсмена недоказанной.