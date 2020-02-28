Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков объяснил, почему Даниил Самсонов не выступит на чемпионате мира среди юниоров.

«Самсонов снялся из-за возникших проблем со здоровьем. Его заменит Илья Яблоков», — сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, сегодня, 28 февраля, фамилию Самсонова убрали из списка участников турнира на официальном сайте ISU. Теперь он числится первым запасным, а в основной состав вошел Яблоков.

Помимо Яблокова, сборную России представят Петр Гуменник и Андрей Мозалев. За женскую команду выступят Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Чемпионат мира среди юниоров будет проходить в Таллине (Эстония) в марте.