Петербургский «Зенит» возобновит выступление в чемпионате России матчем против московского «Локомотива». Игра состоится сегодня, 29 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Команды встретятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. На всех матчах второго круга чемпионата России будет работать система видеоповторов. Арбитром на ВАР в матче «Зенита» будет Сергей Иванов.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. В 19 турах «сине-бело-голубые» одержали 14 побед, потерпели 2 поражения и 3 раза сыграли вничью. «Локомотив» с 34 очками идет на пятой строчке. Подопечные Юрия Семина выиграли 10 матчей, сыграли вничью 4 раза и потерпели 5 поражений.