Илья Ковальчук начал в «Вашингтоне» с двух матчей без набранных очков. Первая игра с «Виннипегом» хоть и стала победной, но для лучшего бомбардира в истории СКА вышла неудачной. В последней игре столичный клуб проиграл «Виннипегу» и вовсе всухую (0:3).

В этом матче Ковальчук имел приличное игровое время (16:57), где отхватил больше двух минут в большинстве (2:39), нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием, а также закончил матч с показателем «минус 1». Кови находился на льду, когда «Виннипег» забивал вторую шайбу.

В итоге не лучший старт по итогам двух матчей: 0 очков и суммарная полезности «минус три». Среднее игровое время Ковальчуку подходит — 15 минут 48 секунд. Он, конечно, не играет в первых двух звеньях, но получает свое время. Играет и в большинстве.

В России уже шутят, что Ковальчук приехал в «Вашингтон», чтобы тащить русскую пятерку в полном составе (Самсонов, Орлов, Кузнецов, Овечкин, Ковальчук) на чемпионат мира. На самом деле, неяркое начало Ковальчука стоит связать с общим состоянием «Вашингтона». Команда явно находится в кризисе: в десяти последних играх одержала всего две победы в основное время, выиграв одну игру по буллитам. И шесть поражений в основное время и одно в овертайме. У «Вашингтона» сейчас явный спад и 36-летний Ковальчук вряд ли способен в одиночку вытащить команду из кризиса.

Текущий отрезок стоит перетерпеть. Главный тренер Вашингтона Тодд Ридл 19 лет назад брал под крыло Ковальчука на заре его карьеры в НХЛ, когда тот только появился в «Атланте». Ирония судьбы, но на закате своей игры в НХЛ Ковальчук тажке зависит от Ридла — как тот будет реагировать на потери россиянина, слабую игру у бортов и плохую отработку в обороне? Если будет доверять, закрывать глаза на недостатки — Ковальчук реализует свой атакующий талант в «Вашингтоне» и значительно усилит других русских звезд — Кузнецова и Овечкина.