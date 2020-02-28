В Санкт-Петербурге состоится мастер-класс бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Мероприятие будет проходить сегодня, 29 февраля, в Центральном зале Спортивной Федерации Бокса.

Как сообщают организаторы, встреча с Валуевым объединит юных спортсменов, занимающих боксом и пройдет в виде стандартной боксерской тренировки. В ходе мастер-класса Валуев расскажет, как правильно ставить удар и защищаться.

Мероприятие начнется в 13:00 по московскому времени. После окончания мастер-класса состоится автограф сессия.

Петербургская федерация бокса уже не в первый раз организует встречи и мастер-классы с ведущими спортсменами. В прошлом году Северную столицу посетил абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Рой Джонс младший, а также Александр Поветкин и Денис Лебедев.