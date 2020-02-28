Представитель Biathlon Integrity Unit Луиза Рейли сообщила, что Сара Фуссек-Хаккарайнен была не единственным информатором в деле об обыске российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира.

«Не только Сара Фуссек-Хаккарайнен, но и другие следователи, присутствовавшие на турнире, связались с местной полицией в Антхольце и поделились с ней информацией и разведданными», — сказала Рейле, слова которой приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что сотрудничество с полицией свидетельствует о поддержке BIU их усилий по борьбе с преступностью.

Напомним, во время чемпионата мира полиция без предупреждения ворвалась в номер Александра Логинова, инцидент произошел рано утром, за несколько часов до эстафетной гонки. Из-за того, что Касперович присутствовал на чемпионате с чужой аккредитацией, его заподозрили в транспортировке допинга.