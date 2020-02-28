Китайский пловец Сунь Ян, получивший дисквалификацию на восемь лет, не согласен с предъявленными обвинениями и планирует подать апелляцию.

«Я верю в свою невиновность. Это несправедливо. Буду подавать апелляцию, чтобы все смогли узнать правду», — заявил спортсмен, слова которого приводит Reuters.

Напомним, срок отстранения Яна отсчитывается с сегодняшнего дня, 28 февраля 2020 года.

Прошлой зимой пловец стал участником скандальной истории: он разбил молотком пробирку со своей пробой, когда допинг-офицер явился к нему домой. Изначально Международная федерация плавания отказалась дисквалифицировать Яна и ограничилась предупреждением, так как сочла вину спортсмена недоказанной. После этого WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд.