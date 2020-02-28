Сборная России по спортивной гимнастике не выступит на этапе Кубка мира в Милуоки (США) из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил трехкратный чемпион мира Никита Нагорный.

«В связи с обострением коронавируса в мире, сборная России по спортивной гимнастике не примет участие в этапе Кубка мира в США», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 46 странах. Ранее стало известно, что вирус обнаружен у футболиста, выступающего в итальянской Серии С. Также досрочно завершена веломногодневка «Тур ОАЭ», так как у два представителя одной из команд сдали положительный тест на коронавирус.

Этап Кубка мира в Милуоки будет проходить 7 марта.