Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал неудачное выступление в нынешнем сезоне.

Спортсмен постарался увидеть положительные стороны своего провала. По его мнению, в психологическом плане он сможет лучше настроиться на предстоящий тренировочный сезон.

«Небольшой удар по яйцам заставляет собраться, а этой зимой я получил конкретный удар по яйцам. И должен иметь дело с последствиями», — заявил Сундбю, слова которого приводит Nettavisen.

Лыжник отметил, что при подготовке к следующему сезону он будет оттачивать технику и физическую готовность. Он подчеркнул, что готов сделать всё, чтобы не повторить результат нынешней зимы.

На данный момент Сундбю занимает 24-е место в общем зачете Кубка мира, он набрал всего 307 очков. Лидером генеральной классификации идет россиянин Александр Большунов (1948).