Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев показал в своем «Инстаграме», как организация поздравила биатлонного тренера Екатерину Халиуллину, первого наставника Александра Логинова.

Драчев выложил в своем аккаунте два видеоролика, на который тренеру вручили ключи от машины. Это сделал исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

«От души желаем счастья, здоровья и благополучия! Успехов в спорте воспитанникам!», — оставил Драчев личные пожелания под видео. Отметим, на автомобиле присутствует логотип СБР.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Первая реакция на поздравление ! Екатерина Халиулина! Публикация от Владимир Драчев (@drachev_vladimir) 28 Фев 2020 в 2:09 PST

Напомним, Екатерина Халиуллина работает тренером в Саратове. Её ученик Александр Логинов, начинавший биатлонную карьеру в этом же городе, на прошедшем чемпионате мира завоевал золото в спринте и бронзу в пасьюте.