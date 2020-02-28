Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев показал в своем «Инстаграме», как организация поздравила биатлонного тренера Екатерину Халиуллину, первого наставника Александра Логинова.
Драчев выложил в своем аккаунте два видеоролика, на который тренеру вручили ключи от машины. Это сделал исполнительный директор СБР Сергей Голиков.
«От души желаем счастья, здоровья и благополучия! Успехов в спорте воспитанникам!», — оставил Драчев личные пожелания под видео. Отметим, на автомобиле присутствует логотип СБР.
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Напомним, Екатерина Халиуллина работает тренером в Саратове. Её ученик Александр Логинов, начинавший биатлонную карьеру в этом же городе, на прошедшем чемпионате мира завоевал золото в спринте и бронзу в пасьюте.
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