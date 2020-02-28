Российский нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, как его приняли коллектив игроков и тренеры новой команды.

Слова футболиста цитирует портал РИА Новости.

По словам Кокорина, у него было мало времени перед стартом сезона, однако какие-то связи он уже успел наиграть.

«Ребят многих знаю, со многими играл, поэтому не было никаких проблем. В коллективе приняли прекрасно меня. Тренерский штаб тоже встретил прекрасно», — сказал футболист, добавив, что у него не возникло никаких проблем в новом клубе.

Напомним, Александр Кокорин перешел в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита». Футболист заключил контракт с командой на полгода, долгое время трансфер не могли согласовать из-за проблем в переговорах.