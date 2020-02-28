Призер олимпийских игр, российский пловец Евгений Коротышкин прокомментировал дисквалификацию китайца Сунь Яна на 8 лет за разбитые пробирки с допинг-пробами.

Слова Коротышкина цитирует РИА Новости. По словам пловца, каждый спортсмен должен понимать правила, по которым играет международное спортивное сообщество.

«Была проделана грязная работа, и в итоге принято справедливое решение. Все-таки когда человек разбивает молотком пробирки и игнорирует допинг-тесты, это все непозволительно», — сказал Коротышкин, добавив, что многие нарушения сейчас прощаются, но такие — нет.

По словам Коротышкина, WADA хорошо отработала в данном деле. «Спортсмены часто бывают импульсивными, но бить пробирки и бить женщин – это недопустимо в принципе», — отметил пловец, добавив, что к спортсменам, которые жульничали с допинг-пробами, должны применяться жесткие санкции.

Напомним, Сунь Ян был дисквалифицирован на 8 лет из-за инцидента с разбитыми пробирками допинг-проб в 2018 году.