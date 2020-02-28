Звезда китайского плавания, 11-кратный чемпион мира Сунь Ян все-таки получил дисквалификацию за уничтожение допинг-проб в 2018 году. CAS оспорил решение FINA и отстранил пловца на 8 лет, что в его 28 можно считать за конец карьеры.

Рассказываем о том, кто явно обрадовался дисквалификации китайского спортсмена, а также требовал ее на протяжении многих лет.

«Меня возмущает, когда на пьедестале оказываются обманщики. Сунь Ян, получивший золото, писает фиолетовым», — заявил в 2016 году на Олимпийских играх в Рио француз Камиль Лакур. Эта фраза стала по-настоящему вирусной и плотно приклеилась к китайцу. Все дело в том, что накануне Олимпиады в Рио Сунь Ян сдал положительный допинг-тест на триметазидин, но был отстранен всего лишь на три месяца.

Оказавшийся на пьедестале с Сунь Яном австралиец Мак Хортон не пожал руку сопернику, а также негативно высказывался в прессе.

Наверняка Лакур, оценивший допинг-пробы соперника, ликовал, читая новости о 8-летней дисквалификации. Да и Мак Хортон явно был рад торжеству справедливости.

Когда в 2018 году произошел случай с разбитыми пробами — Сунь Ян стал допинг-рецидивистом. На прошлые «заслуги» также обратил внимание и CAS, принявший решение о 8-летней дисквалификации китайца. Плохое реноме китаец также заслужил своим истеричным поведением: однажды он толкнул бразильскую пловчиху во время разминки, поскольку она нечаянно задела его.

Вернемся к истории с разбитыми допинг-пробами. В сентябре 2018 года Сунь Ян возмутился тем, что допинг-офицеры нарушили ряд правил при заборе пробы, после чего его охранник разбил пробирку молотком. Сдать новую пробу спортсмен отказался.

Два открытых протеста против Сунь Яна случились на чемпионате мира 2019 года в Кванджу. Снова протестовал вместе со всей австралийской сборной Мак Хортон, даже отказавшийся вставать на пьедестал вместе с китайцем. Его примеру последовал британец Данкан Скотт несколько дней спустя — после чего FINA стала раздавать предупреждения и пытаться прекратить травлю Сунь Яна.

WADA спустя семь месяцев добилась своего: лояльное решение FINA заменили на 8 лет отстранения от всяких соревнований. И радоваться этому должны все чистые спортсмены, которые завоевывают медали в честной борьбе.