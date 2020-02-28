Перед возобновлением чемпионата России главный тренер «Зенита» неожиданно столкнулся со сложностями при выборе стартового состава. В матче с «Локомотивом» может не сыграть Артем Дзюба — участие нападающего в матче под большим вопросом.

А между тем, от этого участия во многом зависит выбор Семака. Если Дзюба не сможет сыграть, то его просто так не заменишь на Дриусси или Ригони. В этом случае придется сажать еще одного иностранца, поскольку «Зенит» перестанет вписываться в лимит на легионеров.

Тогда у Семака может быть два варианта при схеме 4-4-2. В первом на скамейку присаживается левый защитник Дуглас Сантос, который обычно всегда выходит с первых минут. На его место выходит Юрий Жирков. Второй вариант — не выпустить с первых минут Малкома. В этом случае на правый край атаки можно поставить Сутормина или Ерохина.

В остальном состав полевых игроков «Зенита» не имеет загадок. Пока непонятно, кого предпочтет Семак на позиции вратаря. Осень в воротах завершал Михаил Кержаков, однако Андрей Лунев восстановился и наверняка претендует на возвращение в старт.

Справа, скорее всего, сыграет Вячеслав Караваев. В центре обороны появятся Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. Если Дзюба все-таки восстановится, то слева сыграет Дуглас Сантос. В ином варианте весьма вероятно его позицию займет Жирков. В принципе, Семак может даже при больном Дзюбе выставить фланг Сантос/Жирков. В этом случае придется не сыграть кому-то из пары Дриусси/Малком, а в основе появится Сутормин или Ерохин.

В середине поля все без изменений — сыграет связка Барриос-Оздоев.

Еще есть вариант, при котором «Зенит» в отсутствии Дзюбы перейдет на схему 4-3-3. К полузащитникам Барриосу и Оздоеву добавится Ерохин. А трио нападение будет состоять из Азмуна, Жиркова и Малкома. Либо Дуглас Сантос в запасе — тогда в основе Дриусси, Жирков слева в обороне.

«Зенит» в матче с «Локомотивом» (4-3-3, без Дзюбы): Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Ерохин — Жирков, Малком, Азмун

«Зенит» в матче с «Локомотивом» (4-4-2, без Дзюбы): Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков — Барриос, Оздоев, Малком, Сутормин — Дриусси, Азмун

«Зенит» в матче с «Локомотивом» (с Дзюбой): Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Малком, Жирков — Дзюба, Азмун