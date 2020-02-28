Российский нападающий Александр Кокорин рассказал о своих целях на полугодичную аренду в «Сочи».

Слова спортсмена цитирует агентство ТАСС. Кокорин заявил, что ставит для себя цель быть в хорошей форме и оставаться здоровым, чтобы быть готовым выполнять все поставленные задачи. Также Кокорин добавил, что хочет выходить на поле в каждой игре и стараться приносить команде большую пользу.

«Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы», — сказал футболист.

Напомним, Александр Кокорин сейчас принадлежит петербургскому «Зениту», однако в зимнее трансферное окно он перебрался в «Сочи» на правах аренды.