Иранская футболистка, профессиональный игрок в мини-футбол Эльхам Шейхи умерла от коронавируса. Информацию об этом сообщает Telegrаph.

Спортсменке было всего 23 года. Шейхи госпитализировали с подозрением на коронавирус 10 дней назад, она умерла спустя неделю, 26 февраля. Эльхам Шейхи стала первой спортсменкой из футбольного мира, скончавшейся от коронавируса — COVID-19. Всего в Иране от коронавируса скончались 34 человека, всего новым типом вируса заразились 388 человек — это данные на конец февраля.

Ранее СМИ писали, что один из игроков итальянской Серии С также заразился коронавирусом. Сейчас он находится в одной из инфекционных больниц и проходит лечение, пока спортсмен чувствует себя хорошо. Из-за вспышки коронавируса сборная России по спортивной гимнастике не полетела на этап Кубка мира в США.