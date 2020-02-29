В ночь на 1 марта в Виргинии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169. Соревнование также имеет название как UFC on ESPN+ 27.

В главном событии вечера соуйдутся за титул мужском наилегчайшем весе Джозеф Бенавидес и Дейвисон Фигейреду. Фигейреду (17-1) подошел к поединк с серией из двух побед. Свое единственное поражение в карьере Фигейреду потерпел в марте прошлого года — судейским решением его одолел Джуссьер Формига.

Бенавидес (28-5) имеет серию из трех побед, последняя из них была одержана над Формигой. В последний раз Джозеф уходил с карда побежденным в июне 2018 года после поражения Серхио Петтиса.

Кроме того, нужно отметить поединки с участием Магомеда Анкалаева (против Иона Кутелабы) и Исмаила Наурдиева (против Шона Брэди). Брэди, идущий в карьере без поражений, будет проводить свой второй бой в рамках UFC. В cdjtv дебютном поединке Шон побил Курта МакГи.

Наурдиев (19-3) в четвертый раз появится под эгидой UFC. Спортсмен дважды побеждал в ведущем турнире, один раз терпел неудачу. В последнем поединке уроженец Чеченской республики разделался с Сияром Бахадурзадой в сентябре прошлого года.