Чемпионат России возобновляется после зимнего перерыва. В субботу в рамках чемпионата России состоятся четыре матча тура.

В 14.00 в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» сыграют ЦСКА и «Урал». Главный арбитр матча — Павел Кукуян из «Сочи». ЦСКА идет на четвертом месте с таблице с 34 очками, «Урал» 24-мя идет на девятом.

В 16.30 стартует московское дерби. НА «ВТБ-Арене» сыграют «Динамо» и «Спартак». Главный судья матча Сергея Карасев из Москвы. Обе команды идут в середине таблицы — «Динамо» с 24-мя очкам на восьмом месте, «Спартак» с 22 очками на десятом.

В 19.00 начнутся сразу два матча «Зенит» примет «Локомотив» на «Газпром-Арене», а «Ахмат» сыграет в Грозном с «Ростовом». «Зенит» возглавляет таблицу с 45 очками, «Локомотив» находится на пятом месте с 34-мя. «Ахмат» имеет 19 очков и занимает 12-е место, «Ростов» — четвертый с 34-мя.