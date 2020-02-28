Российские биатлонисты получили стартовые номера на мужскую спринтерскую гонку на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах. Официальные старт-листы появились на сайте Международного союза биатлонистов.

Гонка состоится завтра, 29 февраля, начало назначено на 12:30 по московскому времени. Спортсмены преодолеют дистанцию в 10 километров и пройдут два огневых рубежа.

Первым в гонку из россиян убежит Кирилл Стрельцов, ему достался 10-й номер. Приехавший с чемпионата мира в Антхольце Матвей Елисеев будет стартовать 39-м. Карим Халили получил 50-й стартовый номер, Никита Поршнев — 67-й. Василий Томшин уйдет в гонку 77-м, Эдуард Латыпов — 87-м.

Всего в мужской спринтерской гонке примут участие 122 спортсмена.