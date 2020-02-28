Стало известно, под какими стартовыми номерами побегут российские биатлонистки в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, Белоруссия.

Официальные старт-листы появились на сайте Международного союза биатлонистов.

Валерия Васнецова получила 41-й стартовый номер и уйдет в гонку первой из россиянок, затем под 45-м номером будет стартовать Кристина Резцова. Екатерина Глазырина получила 67-й стартовый номер, Ульяна Кайшева — 71-й. Сразу за Кайшевой в гонку под 72-м номером уйдет Анастасия Поршнева. Виктория Сливко будет бежать 82-й.

Всего в женской спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону примет участие 107 спортсменок. Начало женского спринта назначено на 15:30 по московскому времени.