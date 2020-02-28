Бывший футболист сборной России, тренер и телеэксперт Владимир Быстров высказал свое мнение об эпидемии коронавируса.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Быстров заявил, что в его футбольном прошлом все заболевшие чем-то игроки тренировались вместе со всеми. «Температура 37-37,3 — это не температура. Да мы из одной бутылки со всеми пьем постоянно, что тут такого? Если у тебя сильный иммунитет, нет никаких шансов заразиться», — отметил экс-футболист.

«Евро пройдет нормально. Найдут вакцину, это сто процентов», — заключил Быстров.

Напомним, на этой неделе от коронавируса скончалась футболистка из Ирана Эльхам Шейхи. Заболевший коронавирусом футболист обнаружился в Италии, в чемпионате Серии С. Сейчас игрок находится в больнице.