Сезон в Английской Премьер-лиге может завершиться досрочно в связи со вспышкой коронавируса. Информацию об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Как стало известно СМИ, быстрое распространение коронавируса увеличило шансы на то, что правительство Великобритании может отдать распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в стране на два месяца и более. В таком случае, некоторые матчи в сезоне будут просто отменены, а не перенесены.

Если сезон Премьер-лиги остановится, возможно проведение переговоров, поскольку необходимо будет определить, останутся ли результаты в силе или весь розыгрыш будет признан недействительным.

Отметим, сейчас в АПЛ лидирует «Ливерпуль» с преимуществом над ближайшим соперником в 22 очка. Команде осталось сыграть всего несколько туров, чтобы оформить официальное чемпионство в сезоне.