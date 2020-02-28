Российская теннисистка Светлана Кузнецова вылетела с турнира WTA в катарской Дохе, проиграв в полуфинальном матче белоруске Арине Соболенко.

Спортсменки провели на корте 1 час и 15 минут, сыграв два сета. Счет по партиям 6:4, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Соболенко. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу белоруски. На счету Кузнецовой один эйс, она ни разу не ошиблась на подаче в то время как ее соперница сделала две двойных ошибки и ни разу не подала навылет.

Отметим, соперницей Арины Соболенко по финалу турнира в Дохе, Катар, станет победительница второго полуфинального матча между австралийкой Эшли Барти и чешкой Петрой Квитовой.