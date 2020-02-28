Двукратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не возобновила тренировки после паузы в карьере, несмотря на то, что заявляла о желании выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.

Об этом заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. По словам тренера, до Олимпиады осталось пять месяцев, а Мустафина все еще не появлялась на тренировках.В декабре спортсменка сообщала, что возобновит подготовку с 1 января.

«На носу уже 1 марта, и она не появляется, а заставить ее мы не можем. У нее есть проблемы с весом, поэтому, очевидно, она не может убрать лишнее», — сказала тренер в интервью ТАСС, добавив, что на ее памяти не было прецедентов, чтобы спортсмен за такое короткое время убрали лишний вес и смог выступить на Олимпиаде.

«Это грош цена нашей сборной, если человек неготовый, нигде не выступал, и мы его поставим в команду, а что мы другим скажем, которые готовятся и выступают?», — сказала Родионенко, добавив, что команда на Олимпиаду будет формироваться по спортивному принципу.

Напомним, Алия Мустафина дважды выигрывала золото на Олимпийских играх, в 2012 и в 2016 году становившись лучшей на брусьях.