Российский тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева оценила готовность своего ученика Ильи Яблокова к чемпионату мира среди юниоров в Таллине.

Слова специалиста цитирует агентство РИА Новости. Буцаева отметила, что после финала Кубка России Илья Яблоков готовился к Спартакиаде, однако сегодня стало известно, что спортсмен отправится на юниорский чемпионат мира.

«После финала Кубка страны он отдохнул и находится в хорошей форме. В Таллине будем рисковать и исполнять в произвольной программе четверной прыжок и, соответственно, два тройных акселя», — сообщила Буцаева.

Напомним, изначально на турнир должен был поехать Даниил Самсонов, воспитанник Этери Тутберидзе, однако он снялся по состоянию здоровья.