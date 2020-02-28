Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник сообщил, что участников чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров будут проверять на коронавирус.

Турнир стартует в эстонском Таллине 4 марта, в среду.

«Участников чемпионата мира среди юниоров будут во время аккредитации проверять. Как проверяли на Чемпионате четырех континентов в Южной Корее. И меня проверяли», — сказал Лакерник, слова которого цитирует агентство РИА Новости.

Отметим, на этой неделе в Эстонии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Болезнь привез в страну гражданин Ирана, который недавно вернулся с родины.

Напомним, на ЮЧМ по фигурному катанию заявлены три воспитанницы группы Тутберидзе Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых, в мужском одиночном катании страну представят Петр Гуменник, Илья Яблоков и Андрей Мозалев.