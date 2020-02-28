Российская биатлонистка Евгения Павлова не выступит в комбинации гонок спринт-пасьют на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.

О причинах отказа спортсменки от гонок сообщил в эфире «Матч ТВ» корреспондент телеканала Дмитрий Занин. Журналист сообщил, что съемочная группа пообщалась с Евгенией Павловой, и спортсменка отметила, что спринт и пасьют на чемпионате Европы пройдут без нее.

«До этого была на сборах в Мартеле, там высота, и сейчас у нее пошел период реакклиматизации, поэтому она чувствует себя неважно», — сообщил Занин.

Напомним, ранее был опубликован официальный старт-лист на спринтерскую гонку на ЧЕ в Раубичах, Россию в этой дисциплине представят Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева и Ульяна Кайшева.