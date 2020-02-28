Российские лыжники получили стартовые номера на гонки классическим стилем с раздельным стартом в рамках этапа Кубка мира в Лахти, Финляндия.

Женская гонка на 10 км запланирована на 13:00 по московскому времени. Под 8-м номером будет стартовать Лидия Дуркина, 21-й, 22-й и 23-й номера получили Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова соответственно. Лидер сборной России Наталья Непряева будет стартовать 33-й, Анна Жеребятьева — 50-й.

Мужская гонка на 15 км запланирована на 14:30 по московскому времени. Первым из россиян уйдет в гонку Андрей Собакарев под вторым номером, 15-й номер получил Александр Бессмертных. 26-й стартовый номер у Ильи Семикова, 30-й — у Алексея Червоткина. По 40-м номером будет стартовать Иван Якимушкин, Евгений Белов уйдет в гонку 52-м. Последний, 60-й стартовый номер, у Александра Большунова — лидера общего зачета Кубка мира.