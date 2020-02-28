27 февраля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошло одно из самых масштабных событий в букмекерской и спортивной отрасли — II церемония вручения Международной премии «РБ». На торжественном мероприятии были отмечены самые яркие проекты, эффективные бизнес-модели, успешные менеджеры и журналисты.

Большой вечер в Барвихе привлек звезд спорта и шоу-бизнеса. Церемонию вели Павел Воля, Марина Кравец, Михаил Шац, Евгений Савин и Константин Генич. Самую престижную награду «Гран-при: лучший букмекер года» вручал специальный гость Премии — легендарный футболист туринского «Ювентуса», чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.

«Премия „РБ“ — незаменимый инструмент коммуникации, необходимый всем без исключения участникам индустрии. Ежегодно мы отмечаем наградой лучших в сфере букмекерства и спорта. В этом году торжественную церемонию посетили президенты лиг и федераций, было много известных спортсменов и звезд. Масштаб мероприятия растет каждый год, и наша Премия уже стала знаковым событием для всей отрасли», — рассказал основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и учредитель Премии «РБ» Паруйр Шахбазян.

Наградами были отмечены не только букмекеры. Приз за лучшую комментаторскую работу на резонансном финальном матче US Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым получил легендарный теннисист Марат Сафин. Лучшим журналистом стал известный интервьюер Александр Головин.

После церемонии вручения наград в Барвихе состоялся благотворительный аукцион, который также ждали с нетерпением, ведь его главным лотом был ужин с самим Дель Пьеро. Все собранные средства будут перечислены в Фонд Константина Хабенского, оказывающий помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Среди гостей вечера также были: Захарова Елена, Митя Фомин, GJ Smash, Наталия Медведева, Вячеслав Малафеев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Костомаров, Руслан Нигматуллин, Аделина Сотниква, Дмитрий Булыкин и другие известные спортсмены.

Победителями Премии в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года» — «Лига Ставок»; «Бренд года» — «1хСтавка»; «Самый надежный букмекер» — «Марафонбет»; «Лучшее приложение года» — «Лига Ставок»; «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Лучший киберспортивный букмекер» — GGBet; «Лучшая линия» — BETCITY; «Лучшие коэффициенты» — 888; «Лучшая программа лояльности» — Tennisi.bet; «Лучший флагманский клуб» — BingoBoom; «Лучшая спонсорская активация» — БК «Олимп»; «Амбассадор года» — Конор Макгрегор («Париматч»); «Лучшая поддержка спорта» — «Лига Ставок»; «Дебют года» — GGBet; «Лучшая букмекерская компания Армении» — VBET; «Топ-менеджер года в спортивной отрасли» — Самвел Авакян (Sport24); «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» — Константин Гусев (БК «Олимп»); «Лучшее спортивное СМИ» — «Матч ТВ»; «Лучший спортивный журналист» — Александр Головин; «Лучшая комментаторская работа» — Марат Сафин; специальный приз «Лучшее спортивное маркетинговое агентство» — AdConsul; специальный приз «Лучшее СМИ о киберспорте» — Cybersport.ru; специальный приз «Лучший провайдер спортивных данных» — Betgenius.