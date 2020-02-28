Российская биатлонистка Евгения Павлова высказала мнение о травле россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону из-за его допинг-прошлого.

Слова Павловой цитирует портал Tut.by. Биатлонистка отметила, что у всех в команде есть некоторая злость, поскольку непонятно, почему русские должны извиняться. Как считает Павлова, некоторые иностранные биатлонисты своими нападками нарушают правила этики соревнований IBU.

«На Сашу уже второй раз нападают перед чемпионатом мира. Но мы команда, мы его поддерживаем и за него горой. А на дураков не обижаются», — сказала Павлова, добавив, что они обычные чистые спортсмены.

«Мне кажется, мы вообще самые чистые спортсмены и всегда открыты и готовы к диалогу, о чем Саша уже сказал», — заключила спортсменка.

Напомним, критика на Александра Логинова обрушилась после его победы в спринте на ЧМ по биатлону в Антхольце.