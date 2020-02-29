На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти сегодня, 29 февраля, состоятся две гонки с раздельным стартом. Дистанцию спортсмены побегут классическим стилем.

Женщины преодолеют в гонке 10 километров. Начало гонки запланировано на 12:30.

Россию будут представлять Лидия Дуркина, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева и Анна Жеребятьева. Отметим, Нечаевская, Кирпиченко и жамбалова будут стартовать друг за другом — они получили 21, 22 и 23 номера соответственно. Наталья Непряева будет стартовать 33-й.

Мужчины преодолеют дистанцию в 15 километров. Россию в гонке представят Андрей Собакарев, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Александр Большунов. Отметим, лидер общего зачета Александр Большунов уйдет в гонку под последним, 60-м номером.