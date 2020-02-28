Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ — первой игре после возобновления турнира.

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара-Арена» и завершился со счетом 1:1. Главным арбитром встречи выступил Виталий Мешков. В составе «Крыльев Советов» в первом тайме отличился Денис Попович с передачи Деяна Радоньича. Это случилось на 42-й минуте встречи. Ответный гол «Крылья» получили за минуту до конца игры: в составе «Оренбурга» отличился Рикарду Алвеш.

Отметим, с 23-й минуты «Крылья Советов» играли в меньшинстве: судья удалил с поля защитника Срджана Мияиловича. В ворота самарцев был назначен пенальти нарушения в этом же эпизоде, однако голкипер Евгений Фролов смог отразить удар Джордже Деспотовича.