Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал десятый результат по итогам заключительного дня тестов перед стартом чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1».

Лучшим по итогам последнего дня тестов стал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас. Он преодолел круг с лучшим временем дня — 1 минута и 16,196 секунды. В тройку лучших результатов дня вошли также гонщик «Ред Булла» Макс Фестаппен, уступивший финну 73 тысячных секунды, и Даниэль Риккьярдо из «Рено», проигравший восемьдесят тысячных.

Квят проиграл результату Боттаса 0,718 секунды. Отметим, россиянин занял третье место дня по количеству пройденных кругов: за весь тестовый день Квят проехал круг 159 раз.

Первый Гран-при сезона состоится уже через две недели. Гран-при Австралии пройдет в Мельбурне, итоговая гонка уикенда состоится 15 марта.