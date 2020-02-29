На открытом чемпионате Европы по биатлону сегодня, 29 февраля, состоится мужская спринтерская гонка.

Начало гонки назначено на 12:30 по московскому времени. Спортсмены преодолеют дистанцию в 10 километров с двумя огневыми рубежами.

Россию в соревнованиях представят шесть биатлонистов. Первым в гонку из россиян убежит Кирилл Стрельцов, ему достался 10-й номер. Приехавший с чемпионата мира в Антхольце Матвей Елисеев будет стартовать 39-м. Карим Халили получил 50-й стартовый номер, Никита Поршнев — 67-й. Василий Томшин уйдет в гонку 77-м, Эдуард Латыпов — 87-м.

Ранее на чемпионате Европы российские биатлонисты завоевали серебро в классическом миксте. Золото в суперспринте завоевала россиянка Евгения Павлова.