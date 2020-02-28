Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник рассказал, собираются ли отменять чемпионат мира по фигурному катанию из-за эпидемии коронавируса.

Слова Лакерника приводит портал РИА Новости. По словам вице-президента ISU, в организации пока не говорят о каких-либо отменах турниров.

«Были разговоры, отменять ли Чемпионат четырех континентов, но потом было принято решение о том, что оснований для этого нет», — сказал Лакерник. Напомним, чемпионат четырех континентов прошел в Сеуле, Южная Корея, с 4 по 9 февраля.

«Мониторинг ситуации, конечно, идет, дальше будет видно», — заключил Лакерник.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале, Канада. Турнир стартует 16 марта.