Стало известно, сколько болельщиков московского «Локомотива» отправилось на выезд в Санкт-Петербург на матч Тинькофф чемпионата России по футболу против «Зенита».

Как сообщает пресс-служба «красно-зеленых», в Петербурге команду поддержат около трех тысяч болельщиков. Отметим, общая вместимость «Газпром-Арены» составляет около 68 тысяч человек.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится завтра, 29 февраля, в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ. В первом круге команды сыграли со счетом 1:0 в пользу москвичей. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

На данный момент «Зенит» является лидером турнирной таблицы РПЛ, «Локомотив» занимает пятую строчку.