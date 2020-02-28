Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов не сможет получить денежную компенсацию за разбитый в ДТП спорткар.

Такое решение вынес Московский городской суд. Заявление представителя пресс-службы суда по делу Смолова приводит портал «Р-Спорт». Сообщается, что Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Смолова к АО «АльфаСтрахование», в котором футболист требовал вернуть стоимость ремонта машины и утрату товарной стоимости.

Суд принять новое решение и отказал футболисту в удовлетворении исковых требований.

Напомним, Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре летом 2018 года. Сам игрок сборной России не пострадал, однако его спорткар был сильно поврежден. Также Смолов разбил ограждение, после ДТП его лишили водительских прав, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей.