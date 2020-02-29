На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах сегодня, 29 февраля, состоится женский спринт.

Старт гонки назначен на 15:30 по московскому времени.

Российскую сборную в гонке представят шесть биатлонисток.

Валерия Васнецова получила 41-й стартовый номер и уйдет в гонку первой из россиянок, затем под 45-м номером будет стартовать Кристина Резцова. Екатерина Глазырина получила 67-й стартовый номер, Ульяна Кайшева — 71-й.

Сразу за Кайшевой в гонку под 72-м номером уйдет Анастасия Поршнева. Виктория Сливко будет бежать последней из россиянок — 82-й.

Евгения Павлова не примет участие в комбинации спринт-пасьют из-за плохого самочувствия. Ранее она завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в суперспринте.