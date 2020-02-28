Российский полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своем восстановлении после перелома ноги, который он получил на тренировке.

В своем «Инстаграме» Тарасов оставил видеообращение к подписчикам. Футболист отметил, что операция прошла хорошо, а также поблагодарил фанатов за поддержку. «После того, что произошло на тренировке, мне было очень непросто психологически», — отметил Тарасов, добавив, что близкие сказали, что ему нужен профессионал, который бы помог разобраться с проблемами.

«Друзья порекомендовали мне психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, что раньше специфически относился к парапсихологам, но, пообщавшись, изменил свое мнение», — сказал Тарасов, добавив, что ему стало интересно разобраться в себе.

В «Инстаграме» прорекламированного Тарасовым парапсихолога написано, что она предсказывает будущее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 28 Фев 2020 в 4:35 PST

Напомним, перелом ноги Дмитрий Тарасов получил спустя три дня после того, как заключил контракт с «Рубином».