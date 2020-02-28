Российский фигурист, призер чемпионата Европы Александр Самарин примет участие в ледовом шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой», которое пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».

Информация об этом появилась в официальном «Инстаграме» Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Среди участников шоу значатся такие фигуристы, как чемпионы Европы Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.

Отметим, на шоу еще можно приобрести билеты.

На чемпионат мира 2020 года в канадском Монреале Александр Самарин не поедет: он числится в сборной России в статусе первого запасного.