Американский музыкант, лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови рассказал прессе о том, что видел игроков мюнхенской «Баварии» в баре накануне игры против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В интервью talksport Джон Бон Джови отметил, что зашел по своим делам в бар и заметил там игроков «Баварии», которые пили виски и пиво.

«На этом топливе они уничтожили «Челси». Похоже, из-за меня у кого-то точно будут проблемы», — сказал Бон Джови.

Напомним, игра «Челси» с «Баварией» в Лондоне состоялась 25 февраля и завершилась разгромным поражением англичан со счетом 0:3. В составе мюнхенцев дубль оформил Серж Гнабри, еще один гол на счету польского нападающего Роберта Левандовски. Ответная игра состоится в Мюнхене 18 марта.