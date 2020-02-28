Всероссийская федерация легкой атлетики, наконец, выбрала нового президента, а пловец Сунь Ян был-таки дисквалифицирован на 8 лет на то, что его охранник разбил его пробу молотком. Подоспели новости и из фигурного катания: ученик Тутберидзе Даниил Самсонов пропустит юниорский чемпионат мира из-за проблем со здоровьем.

Эти и другие новости — в традиционной подборке главных новостей дня от Nevasport.

Пловец Сунь Ян, разбивший допинг-пробу, дисквалифицирован на 8 лет

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения будет отсчитываться с 28 февраля 2020 года. Вину спортсмена в инциденте с уничтожением допинг-пробы осенью 2018 года подтвердили в CAS, в то время, как изначально FINA признала спортсмена невиновным. После решения FINA WADA обратилось в CAS. Пловец не признал свою вину и потребовал сделать слушание открытым, однако суд принял решение об отстранении.

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом», упустив победу на 89-й минуте

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ — первой игре после возобновления турнира. Игра завершилась со счетом 1:1. В составе «Крыльев Советов» в первом тайме отличился Денис Попович с передачи Деяна Радоньича. Это случилось на 42-й минуте встречи. Ответный гол «Крылья» получили за минуту до конца игры: в составе «Оренбурга» отличился Рикарду Алвеш. Вратарь «Крыльев» Евгений Фродов в первом тайме отбил пенальти.

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко стал новым руководителем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Юрченко был избран при голосовании, в котором участвовали 53 человека. Против него проголосовали семь человек, трое воздержались. На пост главы ВФЛА Юрченко претендовал вместе с главой Федерации легкой атлетики Москвы Олегом Курбатовым и спортивным менеджером Михаилом Гусевым.

Ученик Тутберидзе Самсонов пропустит юниорский чемпионат мира

Российский фигурист Даниил Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, не выступит на юниорском чемпионате мира в Эстонии. Фигурист переведен в запас из-за возникших проблем со здоровьем. Вместо него в Таллине выступит Илья Яблоков. По словам врача, работающего с группой Тутберидзе, у Самсонова возникли проблемы с суставами.

Олимпийская чемпионка Мустафина не появляется на тренировках. У нее проблемы с весом

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина все еще не возобновила тренировки после паузы в карьере, несмотря на то, что заявляла о желании выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Мустафина имеет проблемы с лишним весом. Она обещала возобновить подготовку с 1 января, однако прошедшие два месяца не тренировалась.