Бывшая супруга российского экс-футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова стала участницей нового сезона шоу «Холостяк». Девушка появилась в тизере проекта, а также подтвердила свое участие в одном из интервью.

Девушка вместе с соперницами будет бороться за предложение руки и сердца российского врача-стоматолога Антона Криворотова. Отметим, к миру шоу-бизнеса главный герой программы отношения не имеет. Всего в проекте примут участие 25 девушек, из которых и будет выбирать спутницу жизни главный герой.

Первый выпуск программы выйдет в эфир в воскресенье, 1 марта.

Бракоразводный процесс Миланы и Александра Кержаковых завершился весной 2019 года. У пары в браке родился сын Артемий, в апреле ему исполнится три года.