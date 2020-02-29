На арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфия» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счетом 5:2.

Первую шайбу в ворота «Филадельфии» в начале периода забросил Йеспер Фаст с передачи россиянин Артемий Панарин.

Это очко позволило Панарину набраль 88 (32+56) баллов в сезоне, что является его личным рекордом. В прошлом сезоне, играя за «Коламбус Блю Джекетс», бывший форвард СКА скопил 87 (28+59) очков. Кроме того, этот пас стал для Панарина 260-м в заокеанской карьере. Очковая серия Артемия Панарина в нынешнем розыгрыше лиги составляет 12 матчей.

«Филадельфия» добыла пятую победу подряд. «Рейнджерс» прервали пятиматчевую серию побед.