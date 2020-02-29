В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» встречался с «Колорадо Эвеланш». Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

В составе «лавин» дубль оформил Тайсон Джост и ещё одну шайбу записал на свой счет Самуэль Жирар. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Наместников стал ассистентом победной шайбы Ландескока, тем самым набрав первое очко за новый клуб по обмена в стан «Колорадо».

Валерий Ничушкин и Владислав Каменев завершили игру с коэффициентом полезности «-1». Форвард Защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Форвард Андрей Свечников закончил встречу с коэффициентом полезности «-1».