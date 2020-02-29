Лидер «Рокетс» Джеймс Харден сделал заявлением, в котором подчеркнул, что считает себя лучшим игроком в лиге.

«Думаю, что я лучший игрок в НБА. Не видел, чтобы на ком-нибудь еще сдваивались. Может быть, только на Лилларде, когда у него была удивительная серия», – приводит слова Хардена ESPN

Защитник «Хьюстона» является лидером лиги по количеству набранных очков за игру. В среднем 30-летний разыгрывающий набирает 35.2 очка за игру. В начале декабря он повторил достижение легендарного Майкла Джордана по матчам НБА, в которых игрок набрал 60 или более очков. Теперь у Хардена и у Джордана по четыре таких матча, они делят третью строчку рейтинга.