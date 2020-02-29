Российская теннисистка Светлана Кузнецова вылетела с турнира WTA в катарской Дохе, проиграв в полуфинальном матче белоруске Арине Соболенко. Спортсменки провели на корте 1 час и 15 минут, сыграв два сета. Счет по партиям 6:4, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.

По словам Кузнецовой, соперница немного удивила россиянку своей агрессией. Сама же петербуженка двигалась по корту медленнее, чем в предыдущих матчах, а также хуже подавало. Это поменяло много.

«Мне нужно снова привыкнуть к тому, что нужно играть против соперниц из топ-10 подряд. Она играла невероятно, а я не показала свой максимум. Она просто была лучше», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA.

В финале Соболенко встретится с Петрой Квитовой из Чехии.