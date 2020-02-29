Бывший нападающий СКА Илья Ковальчук высказал мнение, что доволен как сложилась его карьера. Форвард «Вашингтона» в 2013 году уехал в КХЛ, где за пять сезонов стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Я очень рад, что я уехал в КХЛ и провел там отличные пять сезонов. Я поиграл в своей родной стране. Постоянно видел свою маму, сестру. Мои дети были в России – практически там выросли. Они говорят по-русски, отлично пишут и читают. Это очень важно», — приводит слова Ковальчук «Спорт-Экспресс».

Также Кови отметил, что его целью и целью его отца была победа в Олимпиаде. Именно это, по его словам, было самым важным.

Напомним, Ковальчук стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, а также олимпийским чемпионом 2018 года.