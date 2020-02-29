Союз биатлонистов России (СБР) выложил текст письма в Международный союз биатлонистов (IBU) по поводу обысков в гостиничных номерах российских биатлонистов во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве. Официальный сайт СБР приводит текст письма. Основная мысль — СБР не понимает мотива IBU в отношении российского биатлониста Александра Логинова.

Из заявления, сделанного IBU в связи с обыском произведенным итальянской полицией в гостиничных номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, тренера Александра Касперовича, а также в автомобилях сборной России по биатлону рано утром 22 февраля следует, что IBU не подавал жалоб и не требовал никаких следственных действий в отношении российских спортсменов и тренеров.

Вместе с тем, представители независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакт с местными правоохранительными органами во время чемпионата мира в Антхольце и поделились с ними соответствующими данными — об этом свидетельствует документ, предоставленный полицией. Кроме того, этим же комитетом обещана всяческая поддержка итальянским правоохранительным органам.

Союз биатлонистов России, как член Biathlon Family, действующий на основании конституции IBU, уважающий и исполняющий все законы Международного союза и решения конгресса IBU видит с событиях 22 и 23 февраля, а также последовавших за этим заявлениях IBU и его официальных представителей, грубое нарушение не только собственных прав, но и попрание самих принципов Biathlon Family, а также правил и норм международного спортивного и олимпийского движения. С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей Международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ.

Сборная России, полноправный участник чемпионата мира, не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки. Более того, начавшаяся вслед за этими событиями истерия со стороны отдельных спортсменов–представителей других команд и европейских СМИ (в том числе официально аккредитованных IBU для работы на чемпионате мира), не получила должной оценки со стороны Международного союза и не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон.

Ни оргкомитет соревнований, ни члены исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов — дабы смягчить атмосферу вокруг сборной России. Союзу биатлонистов России не было разъяснено — какие именно статьи и положения конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных? В действии (а точнее — бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия.

Сообщив информацию в полицейские органы, BIU стал участником уголовного разбирательства. Стало быть, в случае отсутствия у полиции Республики Италия доказательств виновности Александра Логинова по делу, в связи с которым были произведены обыски и допросы, BIU могут быть предъявлены обвинения в сообщении заведомо ложной информации. Последствием таких обвинений логично может стать рассмотрение дел о понесенных спортсменом и СБР материальных и моральных убытков, а также требование к BIU, спортсменам и СМИ — принести официальные извинения и возместить (в случае соответствующего решения суда гражданской инстанции) материальные потери.

Считаем своим долгом напомнить, что подозрения в нечистоплотных действиях многих сборных команд появлялись за последние 15-20 лет регулярно, но ни одно из этих подозрений не сопровождалось такими грубыми нападками со стороны официальных представителей других команд, а также оскорбительными комментариями со стороны СМИ — как это произошло теперь.

В пункте 2.3.4 второй главы конституции IBU «Цели и принципы» указано, что целью и принципом IBU является «продвижение чистого спорта и честной игры». Руководители IBU постоянно подчеркивают, что их главной задачей является защита чистых атлетов.

Все члены национальной сборной России, выступавшие на чемпионате мира в Антхольце, соответствуют критериям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Соответственно, все они являются чистыми атлетами. Но вместо того, чтоб, следуя пункту 2.3.4. конституции, защищать их и обеспечивать им такие же соревновательные условия, как атлетам других стран, IBU закрывает глаза на вопиющее нарушение этого пункта конституции IBU членами BIU.

Мало того, члены BIU нарушают также и пункт 1.1.4. IBU Integrity Code, принятый 19 октября 2019 года, где подтверждается, что защита чистых атлетов и соблюдение честных соревновательных правил являются принципами и целями IBU. Союз биатлонистов России, в свою очередь, строго соблюдает конституцию IBU, проводя последовательную антидопинговую политику, защищая чистых спортсменов и следуя правилам честной игры. Решительно осуждая нарушения антидопингового законодательства российскими спортсменами и делая все, чтоб они никогда больше не повторялись, Союз биатлонистов России ожидает поддержки со стороны IBU. Но разве то что мы получили в дни чемпионата мира можно считать поддержкой?

Являясь членом Международного олимпийского комитета IBU обязан соблюдать основные положения Олимпийской хартии. В частности — «Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства». События последних дней явно идут вразрез с целями «создания мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства» и говорят, скорее, о дискриминации, чем о «взаимопонимании в духе дружбы, солидарности и честной игры». Нам не составит труда собрать длинный перечень разной степени тяжести нарушений, которые допустили в разное время нынешние критики Логинова, не понеся при этом не только никакого наказания, но даже официального порицания. Такими действиями IBU встает на путь международной конфронтации — ибо биатлон третий по популярности спорт в России и его болельщики не получают никаких вразумительных объяснений нынешним действиям официальных лиц Международного союза. Единственным нарушением, которое можно вменить представителям России, является нарушение правил аккредитации IBU со стороны Александра Касперовича. Однако такое нарушение никак не может являться поводом для возбуждения уголовного дела — оно, согласно кодексу IBU является нарушением административным.

В связи с изложенными выше фактами и мнениями просим выразить вашу официальную позицию по поводу произошедших событий и отношения к ним со стороны IBU. Оставляем за собой право поделиться складывающемся мнением с представителями средств масс-медиа во всех странах, а также официальными лицами в Международном олимпийском комитете и других международных организациях, занимающихся защитой прав человека», — говорится в тексте.

Напомним, что 22 февраля случился скандал с обысками гостиничных номеров Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.