В КХЛ завершился регулярный чемпионат и стартуют игры на вылет. Кто возьмет Кубок Гагарина?

На Западе лидеры понятны — это СКА и ЦСКА. Москвичи в последнем туре разнесли «Сочи» и все-таки опередили петербуржцев в турнирной таблице. Тем не менее, психологическое преимущество на стороне СКА — за счет победы в очной встрече в Москве. Обе команды подходят к плей-офф в великолепной форме и наверняка сыграют в финале. Однако сначала ЦСКА нужно пройти «Торпедо», а СКА обскочить «Витязь». Перед армейским финалом будет еще одна сложная серия — какой-нибудь «Йокерит» или «Спартак» Знарка.

На Востоке отличную регулярку провел «Ак Барс». Казанский клуб также является и главным фаворитом на финал. Нельзя сбрасывать со счетом «Автомобилист» и «Барыс», которые были высоки, но не слишком стабильны. Самый упорный матч первого раунда на «Востоке» — это противостояние «Авангард» – «Салават Юлаев». Фаворитом является омский клуб, выступающий в Балашихе. Если «Авангард» пройдет Уфу, будет претендовать и на выход в финал Кубка Гагарина.

Главным фаворитом всего розыгрыша все равно является ЦСКА — у команды самая стабильная и мощная игры, сильный и сыгранный состав. Возможно, в последних матча СКА нашел ключики к москвичам — это покажет классический финальный междусобойчик Запада. Но эта серия пока под вопросом. Если, например, «Спартак» Знарка выберется из-под «Динамо», то с учетом опыта Олега Валерьевича, соперникам красно-белых будет очень тяжело.

«Ак Барса» — вероятный претендент на Востоке, который готов и всегда может добавить в нужный момент — лидеров у команды достаточно. Однако если перекрыть кислород этим лидерам — у «Ак Барса» могут возникнуть проблемы.